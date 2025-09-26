Internazionale a Ferrara, un festival per cercare vie d'uscita

Ferrara, 26 set. (askanews) – “Dal 3 al 5 ottobre torna il Festival di Internazionale a Ferrara, che quest’anno come sua immagine simbolo ha un mondino che porge un fiore. Perché porge un fiore? Abbiamo pensato allo slogan mettete dei fiori nei vostri cannoni, quindi è un invito in questo mondo pieno di guerre, violenze, spaccature e tensioni, a tentare di trovare delle strade per uscire da questa situazione”.

Così la direttrice Chiara Nielsen ha presentato ad askanews l’edizione 2025 del festival Internazionale a Ferrara. Tra i temi, ovviamente, Gaza e l’Ucraina, con la partecipazione di Francesca Albanese. “Si parlerà poi tanto anche di società e di temi che ci riguardano dell’amore. Ci sarà cultura, ci saranno scrittori, per esempio un incontro tra tutti, Domenico Starnone che dialogherà con Nadia Terranova, ma si riderà anche, si spera. Serena Dandini parlerà con Edoardo Ferrari, di come è cambiata la comicità da gli anni rugenti della TV delle Ragazze alla stand-up comedy di oggi. Ci sarà cinema come al solito, film documentari nella rassegna Mondo Visioni e poi anche lavori audio nella rassegna Mondo Ascolti e poi una novità quest’anno accanto al programma per i più piccoli ci sarà un programma per i ragazzi tra i 14 e 19 anni è la prima volta che iniziamo questo tipo di incontri ci siamo resi conto che forse c’era un vuoto nella nostra programmazione e quindi ci saranno una serie di eventi dedicati a loro”.