Internazionali Bnl, Binaghi: effetto Sinner, +51% biglietti

Roma, 4 apr. (askanews) – Gli Internazionali BNL d’Italia entrano in una nuova era e lo fanno indossando l’abito delle occasioni speciali, trasportati da rinnovato entusiasmo e con la forza di numeri da libro dei record. L’80ma edizione della grande kermesse del Foro Italico, in programma sui campi romani dal 2 al 21 maggio 2023 (comprese le pre-qualificazioni), sarà la prima dell’upgrade, status che regalerà agli appassionati un evento di tre settimane, con due tabelloni che comprendono il doppio dei giocatori e all’interno di un site più bello e più grande.

Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, ha spiegato: “Il doppio dei giocatori, il doppio dei giorni di gara, un montepremio più alto, che nelle donne nei prossimi tre anni triplicherà quello già alto che avevamo nel 2022. Saranno circa 8 milioni e 300mila euro di montepremi per il maschile, lo stesso per il femminile, dal 2025. In tre anni raggiungeremo la parità di montepremi”, ha detto. “I bilglietti? Più 51% rispetto allo scorso anno: merito di Sinner, Berrettini, Sonego, la Trevisan. E una grande passione per il tennis e il padle che attraversa l’Italia intera”.