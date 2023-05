Internet: Fontana, 'Istituzioni presidio per tutela diritti e libertà'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Oggi la rivoluzione tecnologica e digitale ci pone di fronte a nuove manifestazioni del potere, che, per la sua stessa intrinseca natura, tende a superare i limiti imposti dalle Costituzioni anche attraverso forme diverse e inedite, ma non per questo meno insidiose ...

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Oggi la rivoluzione tecnologica e digitale ci pone di fronte a nuove manifestazioni del potere, che, per la sua stessa intrinseca natura, tende a superare i limiti imposti dalle Costituzioni anche attraverso forme diverse e inedite, ma non per questo meno insidiose e pericolose. Tali nuovi poteri, che spesso travalicano l’ambito territoriale degli Stati nazionali, e che in alcuni casi per la loro forza e natura sono anche difficili da intercettare, evidenziano l’esigenza per le Istituzioni di individuare strumenti altrettanto innovativi da porre a presidio dei diritti e delle libertà delle persone". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione a Montecitorio del volume “Potere e Costituzione – Enciclopedia del diritto”.

"Occorre dunque trovare il giusto equilibrio -ha aggiunto- tra la convergenza degli Stati e la vitale esigenza di salvaguardare le specificità e le tradizioni dei popoli e degli individui. Solo una rinnovata dialettica fra politica e diritto può indicare la direzione giusta, contribuendo a disciplinare i pervasivi poteri di un futuro che, a ben vedere, è già il nostro presente".