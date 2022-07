Interrogati i genitori del bimbo morto a Sharm: “Attendiamo gli esiti dell’autopsia”

Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile sono stati ascoltati per due ore. La Polizia di Palermo sta cercando di ricostruire i luoghi frequentati.

Una settimana dopo i funerali del figlio a Palermo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori di Andrea, il bimbo di 6 anni morto durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, sono stati interrogati dalla Polizia.

La Polizia di Palermo sta ricostruendo quanto fatto dalla famiglia del bimbo morto a Sharm

La sezione omicidi della squadra mobile di Palermo, su delega della Procura, sta provando a ricostruire quanto fatto dalla famiglia prima che Andrea Mirabile e il padre Antonio, ricoverato per diversi giorni in ospedale, si sentissero male.

Si ricerca la causa del decesso in un’intossicazione ambientale o da contatto

La Polizia sta indagando sui luoghi che la famiglia ha frequentato e su quello che ha mangiato. Inizialmente si riteneva infatti che il decesso di Andrea fosse stato provocato da un’intossicazione alimentare, ma, secondo i medici del Policlinico di Palermo, dove il bimbo è stato trasportato dall’Egitto, la causa della morte potrebbe anche essere ricercata in un’intossicazione ambientale o da contatto.

La famiglia si è rivolta alla guardia medica locale

Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile sono stati ascoltati separatamente per due ore. La madre, incinta di 5 mesi, è apparsa ancora molto provata. La coppia avrebbe riferito di essersi rivolta alla guardia medica locale, che avrebbe parlato di intossicazione alimentare, dopo essersi sentita male e di non aver mai mangiato fuori dal resort di Sharm el-Sheikh in cui alloggiava. Nessun altro ospite della struttura avrebbe accusato però gli stessi sintomi della famiglia siciliana.

“Prima di trarre qualunque conclusione dobbiamo attendere gli esiti dell’autopsia“, hanno dichiarato i legali della coppia.