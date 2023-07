Intervento ai denti finisce in tragedia: morto un uomo di 45 anni

Intervento ai denti finisce in tragedia: morto un uomo di 45 anni

Parla la moglie dell'uomo morto dopo l'intervento ai denti: "Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto".

Un 45enne dipendente della Rai aveva perso conoscenza nel corso di un’intervento ai denti a Brescia ed è infine deceduto. Secondo quanto informa il Giornale di Brescia, il 45enne ha accusato un malore una volta terminato l’intervento, presso uno studio dentistico della città: è stato dunque trasportato in ospedale dove è morto nel reparto di rianimazione. Come informa TgCom24, i carabinieri dei Nas hanno già effettuato il sequestro della cartella clinica su disposizione della Procura. La moglie della vittima ora cerca la verita: “Vogliamo sapere cosa è successo – ha detto – Non riesco a credere che sia morto”.

Morto dopo intervento ai denti: era originario di Bolzano

Un uomo di 45 anni, Luigi Fioretta, è morto dopo un intervento odontoiatrico presso uno studio dentistico di Brescia. Era originario di Bolzano. La tragedia si è consumata lo scorso 27 giugno. Da Brescia Today si legge come lo sventurato, una volta trasportato al Civile di Brescia, fosse già in condizioni gravissime.

Disposta l’autopsia

Il 45enne deceduto lo scorso 30 giugno era di Bolzano e lavorava come dipendente della Rai. La procura ha già disposto l’autopsia, mentre i carabinieri Nas hanno provveduto a sequestrare la cartella clinica del paziente. La moglie dell’uomo ha spiegato che il marito si era rivolto a un medico bresciano che effettuava la sedazione, una tecnica preferita all’anestesia.