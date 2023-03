Intervento al fegato. La denuncia di una donna che deve scegliere se aspettare 1.300 giorni o pagare 7.500 euro

La denuncia di una donna: per ricevere un intervento al fegato deve aspettare un tempo interminabile o pagare cara la sua salute

Intervento al fegato. La lista d’attesa è lunghissima

Con la sanità pubblica, la donna, dovrebbe aspettare 1.300 giorni per un’operazione al fegato. Nel caso in cui scegliesse di effettuare l’intervento in una clinica privata potrebbe farlo subito, ma pagando una cifra non proprio accessibile per i comuni mortali: 7.500 euro.

Il medico e conduttore del programma di Radio Popolare 37 e 2 Vittorio Agnoletto parla dell’esperienza di una donna che deve vivere con i calcoli aspettando di poter essere operata.

La paziente dovrebbe aspettare 1.300 giorni, circa tre anni e mezzo, per un intervento di colecistectomia.

La storia della signora Aurelia non è un caso limite. Infatti, all’ospedale San Raffaele di Milano sono frequenti i casi di pazienti che devono aspettare dei tempi lunghissimi per l’asportazione della cistifellea.

La storia di Aurelia

Lo sfogo della donna: “Non è giusto che un cittadino onesto, che paga le tasse, non abbia diritto a un servizio sanitario pubblico che funzioni”.

Aurelia, ha spiegato la sua situazione nel programma radiofonico 37 e 2. Il dottor Vittorio Agnoletto ha verificato la veridicità di quanto detto dalla donna chiedendo conferma all’ospedale San Raffaele. Dal nosocomio hanno risposto che i 1.300 giorni sono il tempo di attesa reale per un intervento al fegato.

Quando la donna ha chiamato al San Raffaele ha chiesto quanto ci fosse da aspettare per poter togliere i calcoli alla cistifellea. Gli operatori le hanno detto che i tempi di attesa erano lunghissimi.

Allora Aurelia ha chiesto quanto avrebbe dovuto aspettare per un intervento a pagamento. La risposta è stata che avrebbe potuto fare subito l’intervento al fegato a un costo di 7.500 euro.

Liste d’attesa lunghissime per motivi economici

Nella situazione medica in cui si trova Aurelia, l’operazione non è urgente, ma sarebbe preferibile operare il prima possibile per evitare che si arrivi ad una pancreatite, come ha spiegato il dottor Agnoletto. In quel caso la situazione diventerebbe grave e sarebbe necessario intervenire con urgenza.

Agnoletto ha poi detto che il problema non riguarda la disponibilità di sale operatorie o di medici, ma è soltanto una questione economica. Si preferisce mettere i pazienti in lunghe liste d’attesa per indurli a effettuare gli interventi privatamente.