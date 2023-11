Intesa Anci-Rcs Sport per valorizzare territori con Giro d'Italia

Roma, 23 nov. (askanews) – “Sono molto contento perché credo che sia un riconoscimento definitivo, se ci fosse bisogno, della capillarità e dell’importanza del Giro d’Italia per l’Italia”. Così Paolo Bellino, ad di Rcs Sport e Events, a margine della conferenza stampa alla Camera dei Deputati, dove, assieme al vice presidente vicario dell’Anci, Roberto Pella, è stata presentata la partnership Anci-Rcs Sport.

“Quello con l’Anci è una un rapporto che di fatto dura dal 1909 perché noi attraversiamo tutti i comuni d’Italia, ogni anno attraversiamo oltre 550 comuni, ma questa volta lo facciamo con un obiettivo specifico che è quello di dedicarlo ai giovani, di lavorare sulla sostenibilità e sull’ambiente e soprattutto per avere uno sguardo molto ampio sulle nuove generazioni. Questo credo che sia un elemento importante, sostanziale anche di grande lungimiranza da parte dei comuni”, ha aggiunto Bellino.

“C’è un riconoscimento, un ringraziamento forte nei confronti di Rcs per l’impegno e per la promozione della nostra Italia ma soprattutto dei nostri territori, in modo particolare quei piccoli, piccolissimi comuni che vengono toccati dal Giro d’Italia o che sono sede di partenza di arrivo e che rappresentano per poi comune l’evento storico”, ha sottolineato Pella.