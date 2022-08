Milano, 2 ago. (askanews) – “Era nostro dovere superare gli ostacoli che c’erano fra di noi e essere in grado di trovare un’intesa che ci consentisse di proporre agli italiani una proposta vincente e in grado di essere competitiva e alternativa a queste destre”. Così Enrico Letta durante la conferenza stampa in cui è stato annunciato l’accordo con Azione e +Europa.

“Un passo che rende le prossime elezioni veramente contendibili”, ha detto il segretario del Pd.