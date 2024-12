L’app bancaria di Intesa Sanpaolo ha rivelato dei rallentamenti dei servizi dovuti anche a messaggi “inutili” che occupano spazio. E’ il caso del file “rutto.mp3” ritrovato nel sistema. Ma cos’è e di cosa si tratta?

Intesa Sanpaolo, tutto sul file “rutto.mp3”

Nell’app bancaria Intesa Sanpaolo è stato scoperto un file dal nome “rutto.mp3”, che occupa spazio inutilmente e appesantisce il servizio, rallentandolo. Secondo un’analisi di Emerge Tools, un’azienda specializzata nell’analisi e nell’ottimizzazione delle app, questa della banca Sanpaolo occuperebbe quasi 700 MB, tra cui il file mp3 chiamato “rutto”.

Ma di cosa si tratta? Sarebbe un tipo di file senza alcuna funzione reale. Per quel che si conosce, potrebbe anche essere uno “scherzo” lasciato dal programmatore, questo ancora non è chiaro. Tuttavia, è uno dei tanti file che aumenta il peso dell’applicazione, già di per sé piuttosto ingombrante.

File “Rutto.mp3”, spazio occupato su Intesa Sanpaolo

Secondo Emerge Tools il 64% dello spazio, circa 448 MB, è occupato dai framework, ovvero tutte le librerie che servono all’app per le diverse funzioni. Il codice dell’app invece occupa 72 MB, mentre 74MB sono occupati dagli assets, ossia documenti, immagini, elementi di vario genere utili all’applicazione.

Sempre secondo l’analisi dell’azienda, Intesa Sanpaolo potrebbe risparmiare ben 139 MB se eliminassero i simboli binari, ottimizzando delle immagini e rimuovendo i duplicati. “Si tratta di 139 MB (20% del peso totale) che potrebbero essere facilmente ridotte”, scrive l’azienda nel report sui social.

Inoltre, dovrebbero essere eliminati alcuni framework dinamici che rallentano la funzionalità dell’app: Infine, servirebbe cancellare i file privi di utilità, come “rutto.mp3”, che probabilmente ha causato i continui rallentamenti e problemi con l’app di Intesa Sanpaolo.