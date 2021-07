Intesa Sanpaolo, a Sargomma e Quid il premio Women Value Company

Milano, 9 lug. (askanews) – Sargomma e Quid sono le due imprese vincitrici della quinta edizione del premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, categoria speciale del Premio Marisa Bellisario istituita dall omonima Fondazione e dal Gruppo bancario per dare visibilità alle PMI che investono sulle donne, sulla gender equality e sul welfare. A consegnare la speciale “Mela d Oro”, durante la cerimonia della XXXIII edizione del premio Marisa Bellisario, Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Il nostro obiettivo è di raccontare delle belle storie, di far emergere la capacità e il valore dell’imprenditoria femminile e di accompagnare queste imprese su dei percorsi di crescita futura e di sostenibilità”, ha spiegato Roscio.

Sargomma, Mela d’oro nella categoria Piccole Imprese, vanta 40 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti in gomma e materie plastiche. “E’ stata scelta scelta – ha spiegato – perchè ha degli importanti progetti di Welfare a favore delle donne in termini di formazione, iniziative a tutela delle lavoratrici e da anni è impegnata in queste attività”. Quid è, invece, una azienda di Verona che si occupa di moda sostenibile.

“Anche questa azienda ha dei grandi valori di natura sociale e inclusiva. Ha un progetto molto interessante che aiuta a inserire nel mondo del lavoro le donne in difficoltà, le disoccupate, attraverso il reimpiego nelle attività produttive. E poi ha un importante programma di welfare per le sue dipendenti finalizzato alla conciliazione vita-lavoro”, ha sottolineato Roscio. Le due imprese vincitrici sono state scelte da una rosa di 100 PMI, selezionate tra le 800 che si sono autocandidate in tutta Italia: tutte premiate come esempi di eccellenza per cultura aziendale inclusiva durante un evento in live streaming dedicato a loro, organizzato da Intesa Sanpaolo e Fondazione Marisa Bellisario. “Le 100 aziende premiate da Intesa Sanpaolo hanno questo fil rouge: politiche inclusive, forte conciliazione della vita con il lavoro, riduzione delle differenze di genere e progetti a impatto sociale. Questa è la caratteristica comune delle aziende che pur avendo un forte impatto sociale sono comunque aziende con progetti produttivi, innnovativi e di crescita”, ha spiegato Roscio. I riconoscimenti di Intesa Sanpaolo nell’ambito del premio Marisa Bellisario sono solo una delle tante iniziative a sostegno della gender equity da parte della banca. Un impegno che si concretizza in diversi filoni: sospensione delle rate dei finanziamenti durante la maternità, ad esempio. Ma anche programmi di alta formazione manageriale per le donne imprenditrici e finanziamenti dedicati alle donne che hanno ripreso il lavoro dopo la maternità per aiutarle a sostenere le spese e conciliare vita professionale e impegni familiari. Infine, Intesa Sanpaolo ha appena avviato una nuova iniziativa: una linea dedicata del finanziamento S-Loan per le imprese che effettuano investimenti sostenibili, con un focus dedicato su welfare, parità di genere, miglioramento dell occupazione femminile. “L’azienda che investe per ridurre il gap di genere ottiene uno sconto di tasso. Noi diamo una premialità alle aziende che investono in una logica di pari opportunità”. Le 100 PMI selezionate nella rosa delle finaliste sono per il 61% Piccole Imprese e per il 39% Medie Imprese. Nel periodo Covid, queste imprese hanno attivato azioni volte a mitigare gli effetti negativi sull’occupazione e sull’attività, investendo su innovazione, digitale, impatto sociale, internazionalizzazione, sostenibilità: in pratica, su tutti i temi portanti del PNRR.