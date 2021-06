Intesa Sanpaolo è official partner dell’NBA in Italia

Milano, 24 giu. (askanews) – Intesa Sanpaolo è official partner dell’NBA. Con i playoff entrati nella fase decisiva, è stata ufficializzata una nuova partnership italiana per il basket a stelle e strisce: il gruppo sarà infatti il partner bancario esclusivo di NBA in Italia dopo la recente acquisizione di Ubi, precedente partner della lega professionistica più famosa al mondo.

L’NBA è simbolo universale di sport e di partecipazione, raggiungendo milioni di spettatori e appassionati in ogni angolo del Pianeta.

Un’associazione che da 75 anni promuove i più alti valori di inclusività e solidarietà che rispecchiano perfettamente la mission di Intesa Sanpaolo. “Per il nostro gruppo – ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori – inclusione, sostenibilità e innovazione sono un punto di riferimento imprescindibile. Stiamo mettendo a punto vantaggi e prodotti esclusivi per entrare ancor più nello spirito e sentirsi parte della comunità globale di NBA. Promuoveremo inoltre iniziative con un forte impatto sociale a favore delle nostre comunità”.