Intesa Sp: a Contarina 8 mln con garanzia green Sace per aumentare sostenibilità

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – Da Intesa Sanpaolo 8 milioni di euro a Contarina, assistiti dalla garanzia green di Sace, per finanziare l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e per la riduzione degli impatti ambientali della discarica di Zerman. L’operazione rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr.

I progetti finanziati che verranno realizzati da Contarina sono due: il primo riguarda il rifacimento della copertura dell’ex discarica situata a Zerman di Mogliano Veneto, attiva negli anni Novanta e chiusa nel 1997. Qui sono state conferite 475mila tonnellate di rifiuti, per la maggior parte urbani. L’intervento permetterà di risolvere definitivamente gli impatti ambientali negativi prodotti dall’ex discarica, connessi soprattutto alle infiltrazioni delle acque meteoriche.

Il secondo progetto è legato al servizio di Illuminazione pubblica, che Contarina propone alle amministrazioni comunali dove opera. Sei i Comuni coinvolti in questa iniziativa, quasi 62mila i cittadini che usufruiranno di nuovi sistemi di illuminazione, più efficienti e con reti riqualificate e sicure. Ciò permetterà di ridurre i consumi energetici del 51% con una diminuzione dei consumi di 2.366.000 kWh. A ciò si accompagna una minor emissione in atmosfera di 1.000 tonnellate di Co2, rendendo allo stesso tempo gli impianti luminosi anche più moderni e, di conseguenza, le città più sicure.

Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile e, grazie anche alla collaborazione con Sace, supporta le imprese, soprattutto pmi, nei progetti di sostenibilità, innovazione e riduzione dell’impatto ambientale. Il Gruppo ha recentemente avviato il programma 'Motore Italia Transizione Energetica' che mette a disposizione 76 miliardi di euro dei 410 destinati a sostenere progetti e investimenti in linea con gli obiettivi del pnrr. Il programma mira a favorire i processi di autonomia energetica delle imprese italiane con una specifica progettualità legata alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

"Il sostegno del sistema bancario è fondamentale per continuare a innovare e realizzare iniziative concrete di sostenibilità -spiega Daniele Cattelan, responsabile amministrativo e finanziario di Contarina-. Siamo soddisfatti che Intesa Sanpaolo abbia deciso di sostenere i nostri investimenti per migliorare il territorio dove operiamo; grazie a questo importante finanziamento realizzeremo nuovi servizi e progettualità che porteranno benefici tangibili all’intera comunità. Si tratta di iniziative che Contarina mette in atto con uno sguardo costante verso il futuro per dare sempre maggiore valore e qualità all’ambiente".