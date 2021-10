Intesa sp: al via la prima 'Elite Lounge' 2021 per startup

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Prende il via la 'Intesa Sanpaolo Elite Lounge' 2021 per le startup. L’iniziativa rientra nella più ampia e pluriennale partnership fra la banca Elite e Piccola Industria Confindustria "per accompagnare le pmi in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali", spiega una nota.

In più di tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 200 imprese provenienti da tutta Italia. Per alcune di esse, Intesa Sanpaolo ha sottoscritto basket bond per un ammontare pari a 130 milioni di euro.

Innovazione e sostenibilità saranno i principali temi del percorso di formazione rivolto alle startup provenienti da nove regioni d’Italia e appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia italiana.

Le imprese saranno dotate di "strumenti utili a riorganizzare in un’ottica di resilienza le proprie strategie e fabbisogni finanziari nell’affrontare il nuovo contesto economico di uscita dalla pandemia". Sono previsti moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di accelerazione in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia, il programma strategico avviato quest’anno da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese grazie a un plafond di nuovo credito fino a 50 miliardi di euro.

Temi chiave saranno anche la sostenibilità in ambito sociale, ambientale e di governance, allo scopo di dimostrare come la corretta implementazione di pratiche Esg sia utile per assicurare la crescita nel lungo periodo oltre a migliorare l’attrattività nei confronti della comunità finanziaria.