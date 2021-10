Intesa sp: app mobile premiata da Forrester, dal 2018 +130% utenti attivi

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l’app Intesa Sanpaolo mobile “Overall Digital Experience Leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee. Il rapporto della società ritiene che i punti di forza dell'app siano in quattro categorie su tredici: funzionalità di “Everyday Banking”, per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti; navigazione, per a semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata; guida all’utilizzo, per l’assistenza interattiva e contestuale; privacy e contenuti informativi.

Le conferme ottenute da Forrester Research "avvalorano, ancora una volta, la strategia disruptive messa a punto da Intesa Sanpaolo nell’esperienza multicanale dei clienti, nel quadro di una profonda trasformazione digitale del business che ha coinvolto processi, piattaforme e servizi", spiega una nota. I 13,4 milioni di clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese "possono usufruire di una piattaforma digitale retail all’avanguardia".

L’app mobile, in particolare, "è molto apprezzata indipendentemente dall’età, grazie a interfacce semplici e di immediata fruizione".

Dal 2018 gli utenti attivi sono cresciuti del 130% e nel solo ultimo anno di un milione persone, superando quota 7 milioni; le operazioni eseguite da app hanno registrato un aumento sostenuto, solo negli ultimi 12 mesi la crescita è stata circa del 10%; gli acquisti finanziari “conclusi” sui canali digitali tramite App nel 2021 sono stati 6 volte quelli del 2018 e rappresentano ormai oltre il 30% delle vendite totali della Banca dei Territori.

"Oggi siamo una delle app più utilizzate in Europa – afferma Massimo Tessitore, responsabile Canali Digitali – con oltre 7 milioni di clienti che la utilizzano, oltre 1 miliardo di login all’anno, grazie alla nostra forte attenzione al mobile".