Intiglietta (Ge.Fi): "Mi aspetto un’edizione importante di Artigiano in Fiera"

(Adnkronos) – “Mi aspetto un’edizione importante a conferma della creatività e della ricchezza che i nostri artigiani di tutto il mondo sono qui a testimoniare. Quest’anno sono 2.550 artigiani di 86 paesi del mondo a rappresentare l’Expo delle arti, dei mestieri e delle culture di tutti i popoli compresa la bellezza dei prodotti italiani”. Così Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. in occasione dell’inaugurazione di Artigiano in Fiera 2023, in programma nei padiglioni di Fieramilano-Rho-Pero fino al 10 dicembre.

“Ci sono molti Paesi nuovi, più di 600 artigiani nuovi e questa inaugurazione nel padiglione della Tunisia. Questo mostra la volontà di creare un ponte di pace, di collaborazione e valorizzazione della capacità produttiva che la Tunisia ha e che può esprimere ancora meglio in una collaborazione più stretta”. Intiglietta ha poi concluso: “Sono convinto che ci sarà una grande risposta dal pubblico. I segnali e le previsioni che abbiamo sono davvero sig