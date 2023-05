I saliscale elettrici sono fondamentali per il trasporto di grandi elettrodomestici o oggetti di grandi dimensioni. Scopri in questo articolo quello pù indicato per ogni utilizzo.

Quando si movimentano oggetti ingombranti come gli elettrodomestici è necessario fornirsi di un mezzo per trasportarli agevolmente, soprattutto in presenza di rampe di scale.

Una soluzione può essere quella di ricorrere a un carrello saliscale elettrico, che permette di svolgere questo genere di operazioni senza fare fatica. In più, risulta una risorsa fondamentale per far sì che il carico arrivi integro e che non subisca o procuri danni.

In commercio ne esistono di vari modelli, che si differenziano per le dimensioni, il numero di ruote e la capacità di carico. Per questa ragione, per aziende specializzate e ditte di traslochi è fondamentale individuare quello più indicato alla tipologia di elettrodomestico che generalmente si ha la necessità di trasportare.

Quale carrello saliscale scegliere per trasportare la lavatrice

Tra gli apparecchi più difficili da movimentare è possibile annoverare la lavatrice, dato che si contraddistingue per un peso piuttosto elevato e in caso di danneggiamenti il costo di risarcimento sarebbe abbastanza importante, senza considerare del possibile danno d’immagine per la ditta.

Per movimentare al meglio questo elettrodomestico è possibile optare per un dispositivo come Mario Senior SSN, il carrello specifico per il trasporto di una lavatrice proposto da Mario Carrelli, azienda specializzata nella realizzazione di saliscale all’avanguardia.

In particolare, questo carrello saliscale elettrico è caratterizzato da un sistema di auto-bilanciamento, la batteria si carica in tempi ristretti e ha una consistente autonomia sui gradini. Inoltre ha un peso ridotto e un potente motore, così come una capacità di carico che raggiunge i 170 kg.

Qual è il carrello saliscale più indicato per trasportare un frigorifero?

Un altro elettrodomestico che necessita della massima attenzione durante il trasporto è il frigorifero. In questo caso, la difficoltà deriva non soltanto dal peso, che nel caso dei modelli più grandi può arrivare a superare i 200 kg, ma anche dall’altezza, che in genere non è mai minore di 160 cm.

Anche in questi casi, quindi, è importante avvalersi di un saliscale elettrico apposito, in grado di agevolare il più possibile le operazioni di trasporto degli operatori. Tra le soluzioni più interessanti è possibile menzionare Mario Junior RD Base di Mario Carrelli, un carrello contraddistinto da un ottimo rapporto qualità-prezzo, che presenta un design appositamente pensato per trasportare al meglio tutte le cosiddette merci a colonna.

Gli altri vantaggi dei saliscale elettrici per trasportare elettrodomestici

Impiegare un saliscale elettrico per il trasporto di elettrodomestici permette di beneficiare anche di altri vantaggi.

Per esempio, optando per i modelli all’avanguardia di aziende come Mario Carrelli, è possibile usufruire di modelli provvisti di una movimentazione a tre ruote, un sistema che rende il carrello più facilmente controllabile, dunque più comodo da usare.

Anche a livello di tempo un carrello saliscale permette un risparmio perché le modalità di consegna saranno più rapide. Inoltre, possono essere non solo comprati ma anche affittati, soprattutto quando sono destinati a traslochi privati, senza che ci sia una ditta a svolgerli.

Inoltre, per chi decidesse di acquistarlo, molti produttori mettono a disposizione del cliente il pagamento attraverso rate distribuite su più anni. Una realtà specializzata come Mario Carrelli, infine, mette a disposizione del cliente una garanzia di tre anni e un servizio di assistenza sempre attivo in caso di necessità.