InTransito-esperienze creative, tra mappe e viaggi nel tempo

Roma, 7 dic. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione, torna #InTransito-esperienze creative, a Roma Tiburtina fino al 12 dicembre: con un ricco calendario di attività per stimolare esperienze coinvolgenti, interattive e partecipative. Tema di questa edizione, “Viaggiare in Italia e in Europa in modo sostenibile, creativo ed inclusivo”.

Il viaggio in tutto le sue declinazioni, come esperienza creativa, rigenerante, percorso interiore, dimensione spazio-temporale. Paola Sarcina, presidente di Music Theatre International – associazione culturale che ha prodotto l’evento con Grandi Stazioni Retail e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane:

“E’ un progetto triennale che rientra nel programma di Contemporaneamente Roma, sostenuto dal Comune di Roma, che stimola la creatività contemporanea”.

Se il primo anno era dedicato a Roma, il secondo all’Europa e al viaggio sostenibile, il terzo si amplierà al mondo: “Abbiamo delle mappe con delle interazioni analogiche ma prima di tutto delle opere di Sergio Gotti, l artista creativo che lavora materiali poveri tra cui il cartone che ha creato una grande scultura di cartone”.

Un tunnel in cartone percorribile in cui fare un viaggio; e ancora video, cineforum, laboratori per bambini, il Social Wall, una mappa digitale dell’Europa su maxischermo touch su cui interagire.

E le escursioni “girovaghe” di personaggi in costume, attori che interpretano Dante, Goethe, la giornalista Nellie Bly che viaggiò intorno al mondo in 72 giorni, un Viaggiatore Magico e Charlot.

Tomaso Thellung, direttore artistico: “I personaggi interagiranno girando per la stazione nei loro costumi, balzeranno agli occhi dei viaggiatori e si creeranno delle forme di interazione con i viaggiatori, chissà che ne verrà fuori”.