Insurtech: facciamo il punto sulle assicurazioni online

L’avanzata della tecnologia e la nascita di nuovi paradigmi basati sulla digitalizzazione hanno contribuito a modificare profondamente l’immagine dell’industria assicurativa.

Il modello che ne è scaturito poggia le fondamenta su soluzioni innovative come big data, intelligenza artificiale e cyber security, per superare tutte le sfide presenti e quelle che caratterizzeranno l’immediato futuro.

È nato così l’ecosistema insurtech, che ha unito l’esperienza del settore assicurativo all’efficienza delle nuove soluzioni tech. L’emblema di questo cambiamento è rappresentato dalle assicurazioni online, che offrono al cliente un’esperienza di acquisto innovativa e del tutto in linea con l’evoluzione digitale.

L’innovazione Insurtech per le polizze online



Le compagnie assicurative che hanno scelto di rinnovarsi attraverso i nuovi sistemi dell’insurtech hanno la possibilità di offrire l’accesso a una formula estremamente vantaggiosa: una formula che si è rivelata fondamentale per soddisfare le esigenze del cliente moderno, sempre più attento alla velocità, alla fluidità dei processi e ai servizi in grado di portare semplificazione.

Non a caso, grazie al modello insurtech, saldamente strutturato su nuovi sistemi e software di ultima generazione, se in passato, per richiedere una polizza, era necessario recarsi fisicamente in un’agenzia sul territorio, oggi l’esperienza può essere condotta completamente sul web.

Inoltre, per effetto di una più efficiente elaborazione dei dati da parte di piattaforme all’avanguardia, la proposta permette di stipulare polizze online modulari: soluzioni perfettamente in target e strutturate secondo le specifiche esigenze di copertura. Il tutto accompagnato da preventivi online personalizzati, richiedibili con un solo click e inserendo solo qualche semplice dato.

Ne costituiscono un esempio le assicurazioni Verti, che permettono di calcolare un preventivo veloce online in soli 15 secondi (tempo minimo indicativo), con una proposta che spazia dalle polizze auto alle polizze moto e furgone, fino alle assicurazioni per la casa e la famiglia.

Insurtech: le polizze online pensate per cliente

Le assicurazioni online si avvalgono di una vasta gamma di servizi pensati per semplificare la stipula e la gestione dei prodotti.

Le migliori compagnie, per esempio, in prossimità della scadenza contrattuale, inviano una notifica con preventivo di rinnovo, che permette di sottoscrivere nuovamente la polizza e non rischiare di restare senza una copertura.

Naturalmente, la proposta è estremamente flessibile e prima del rinnovo può essere modificata per tenere conto di ogni genere di cambiamento: si possono aggiornare i dati assicurativi, modificare le informazioni anagrafiche ed eventualmente aggiungere nuove garanzie accessorie, così da ottenere una tutela completa a 360 gradi.

La flessibilità si riflette anche sulle modalità di pagamento della polizza, che contribuiscono a massimizzare tutti i vantaggi offerti dall’esperienza digitale. La proposta comprende sempre soluzioni veloci e affidabili come PayPal, bonifico bancario o le carte di credito dei più comuni circuiti di pagamento, e in alcuni casi, anche comode proposte di pagamento rateale.

Il tutto tramite transazioni protette e certificate, per offrire all’utente un elevato livello di sicurezza.

Polizze online: quali vantaggi grazie all’insurtech?

L’avvento dell’insurtech ha fatto sì che le compagnie assicurative sviluppassero una proposta concreta, ma allo stesso tempo versatile e strutturata per essere gestita anche da remoto.

È per questo che, aderendo a una polizza online, in genere si ha accesso a un’area personale in cui prendere visione di tutte le informazioni relative al contratto sottoscritto, con la possibilità di acquistare un nuovo prodotto, rinnovare quello esistente ed eventualmente inviare le pratiche per l’apertura di un sinistro, tenendo traccia dell’avanzamento della pratica.

Tutto questo consente di azzerare le attese, garantendo sempre massima velocità: uno dei principali driver di sviluppo dell’attuale modello assicurativo.

L’insurtech, inoltre, oggi è da intendersi come un perfetto connubio tra digitalizzazione e consulenza: non a caso, anche se la proposta si esercita completamente in digitale, le migliori compagnie assicurative offrono sempre un servizio assistenza su richiesta.

Alla base del successo di questo modello c’è infatti il supporto di operatori specializzati, i quali, liberi dei processi più complessi grazie all’automazione delle procedure, hanno la possibilità di dedicare più attenzioni al cliente.