Invalido dopo un incidente stradale Alberto muore a 42 anni dopo 25 di agonia

Invalido dopo un tremendo incidente stradale Alberto Martellozzo muore a 42 anni e dopo 25 di agonia: nel 1996 un’auto lo investì davanti al patronato di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, lo ferì gravemente e gli causò danni neurologici irreparabili per i quali il giovane perse ogni autonomia di movimento.

Dagli effetti di quel dramma che lo colpì quando aveva solo 17 anni, Alberto aveva sempre cercato di riprendersi con una forza di volontà spaventosa ed encomiabile, ma purtroppo a distanza di un quarto di secolo da quei minuti tremendi la sua fibra ha ceduto.

A dare l’annuncio della morte di Alberto, come illustra il mesto annuncio funebre sulla sua dipartita, sono stati “la mamma Fernanda, i fratelli Massimo con Elisa, Valentino con Sabrina, i nipoti Edoardo, Pietro e Gabriele, la nonna Elisa, parenti e amici”.

Tutto ebbe inizio in quel maledetto agosto del ‘96 e con l’investimento di Alberto che, secondo il mattino di Padova, ruppe il parabrezza dell’auto investitrice con la testa e arrivò all’ospedale di Camposampiero in condizioni neurologicamente compromesse.

I medici del nosocomio riuscirono a salvargli la vita ma fu tragicamente evidente che Alberto non sarebbe stato più autonomo.

Il giovane era stato anche in cura presso un centro privato specializzato per le neuropatie in Austria, tuttavia le terapie per seguire la possibilità di guarigione non ebbero il risultato sperato.