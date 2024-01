"Invasion Day": migliaia di persone contro celebrazioni dell'Australia Day

Sydney, 26 gen. (askanews) – Decine di migliaia di australiani marciano per le strade di Sydney, protestando contro una controversa festa nazionale che segna anche l’arrivo dei coloni europei più di 200 anni fa. In molte altre città, migliaia di manifestanti dell'”Invasion Day” hanno chiesto che la data delle celebrazioni annuali dell’Australia Day fosse cambiata. Il giorno festivo cade il 26 gennaio di ogni anno. Per la maggior parte degli australiani è sinonimo di un giorno libero dal lavoro, un barbecue, una partita di cricket, una gita in spiaggia e la fine delle vacanze estive. Ma la scelta della data – che segna l’arrivo dei coloni europei al porto di Sydney nel 1788 – è diventata sempre più controversa. Gli attivisti indigeni affermano che l’arrivo degli europei ha segnato l’inizio di una campagna secolare di genocidio culturale. Durante una cerimonia per concedere la cittadinanza a 16 immigrati, il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che l’Australia Day è stata “la nostra occasione per fermarci e riflettere su tutto ciò che abbiamo realizzato come nazione”. In un cenno alla controversia, ha anche salutato gli indigeni australiani come eredi della “cultura continua più antica del mondo” e “il fondamento” della diversità del paese. Poco meno del 4% dei 26 milioni di abitanti dell’Australia sono indigeni.