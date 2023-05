L'invasione di campo più pericolosa di sempre: toro semina il panico in un campo da rugby

L'invasione di campo più pericolosa di sempre: toro semina il panico in un c...

L'invasione di campo più pericolosa di sempre: toro semina il panico in un c...

L'invasione di campo più pericolosa di sempre: toro semina il panico in un c...

Toro entra in un campo da rugby seminando il panico: cosa è successo in Francia durante l'insolita invasione di campo

Solitamente il momento dell’invasione di campo regala qualche sorriso ai tifosi sugli spalti ed in tv, ma non è stato questo il caso in Francia. Poco prima dell’inizio della partita di rugby tra Catalan Dragons e St Helens è comparso come una furia un enorme toro bianco, che ha iniziato ad inseguire i giocatori intenti nel riscaldamento, per fortuna però la tragedia si è solo sfiorata.

Toro semina il panico sul campo da rugby, cosa è successo in Francia

Il proprietario dei Catalan Dragons, squadra padrona di casa, dirige un’azienda di lavorazione della carne, e ha quindi deciso di organizzare in occasione della partita una sfilata di tori per celebrare la qualità della carne bovina della regione. Era stato infatti annunciato che tre tori e due mucche avrebbero sfilato durante il riscaldamento prima del match, ma qualcosa è andato decisamente storto.

Uno dei tori è sfuggito al controllo entrando in campo, e con chi se l’è presa se non proprio con i Catalal Dragons? La divisa della squadra infatti è rossa, colore che notoriamente fa arrabbiare i tori. Per fortuna però i giocatori di casa sono riusciti tutti a sfuggire alle ire del toro, che dopo essersi placato ha abbandonato il campo.

Il tutto si è svolto in circa 30 secondi, che diventeranno iconici nella storia della società. L’intento pubblicitario del proprietario intanto, pur non nel modo sperato, è riuscito in pieno.