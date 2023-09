Il granchio blu continua a invadere le coste italiane. Stando ai dati attuali, le perdite fra cozze e vongole sono di circa 100 milioni di euro ma la situazione è destinata a peggiorare.

L’invasione del granchio blu: perdite enormi

Da mesi sentiamo parlare del granchio blu e tanti sono stati gli avvistamenti in Italia. L’invasione danneggia soprattutto gli operatori del settore ittico, questa specie autoctona dell’America si ciba infatti di cozze e di vongole, prodotti importantissimi per l’economia legata al mondo della pesca. In particolare, l’Italia è il primo Paese in Europa per la produzione di vongole.

Il conto rischia inoltre di farsi ancora più salato nei prossimi anni, dato che stima un miliardo di euro di perdite nel triennio a venire.

L’invasione del granchio blu pesa molto e nei mesi estivi si è già constatata la perdita del 50% della produzione. L’animale attacca non solo il prodotto pronto per il commercio ma anche il novellame, mettendo a rischio le produzioni future.

Il granchio blu danneggia anche gli impianti ma la perdita economica si verifica anche nel costo per lo smaltimento di quelli pescati e nell’indotto legato alla ristorazione.

Il granchio blu diventa cannibale

Oltre alla stima dei danni economici al nostro settore ittico, gli esperti stanno continuando a studiare da vicino il granchio blu e hanno evidenziato un comportamento particolare.

Gli esemplari iniziano a mostrare episodi di cannibalismo perché sono tanti e il cibo non è sufficiente per tutti.

In pratica, gli esemplari grandi attaccano quelli piccoli, quindi la densità della specie sta diventando un problema per la loro stessa sopravvivenza. Così rischiano di ridursi drasticamente colonie di un animale presente nelle nostre acque da 30 anni, ma che sta causando problemi solo di recente a causa del cambiamento climatico.