Invasione russa dell’Ucraina, Bloomerg annuncia la data: “Mancano pochi giorni”

Bloomerg ha annunciato la data della possibile invasione russa dell'Ucraina: se così fosse, mancherebbero pochissimi giorni.

Dopo che funzionari statunitensi hanno previsto un’imminente invasione russa dell’Ucraina, l’azienda operativa nel settore dei mass media Bloomberg ha affermato di conoscere la data precisa dell’attacco. Da parte sua, la Russia continua a negare qualsiasi volontà di questo tipo.

Invasione russa dell’Ucraina: la data

Citando fonti anonime “che hanno familiarità con la questione“, la multinazionale ha riferito che “la Russia potrebbe invadere l’Ucraina già martedì (ndr. 15 febbraio)“. Il sito ha osservato che l’azione potrebbe variare dal causare una provocazione nella regione del Donbas ad un assalto alla capitale ucraina di Kiev.

La Russia ha costantemente negato qualsiasi piano di invasione, ma i funzionari statunitensi si comportano come se la guerra fosse effettivamente imminente.

Un anonimo funzionario della difesa avrebbe detto a Bloomberg che gli Stati Uniti stanno inviando ulteriori 3.000 soldati in Polonia, oltre ai 4.500 già di stanza lì e ai 3.000 trasferiti in Polonia e Romania dagli Stati Uniti e dalla Germania.

Invasione russa dell’Ucraina, la data: “Durante le Olimpiadi”

Inoltre il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha avvertito gli americani in Ucraina di lasciare il paese il prima possibile dopo che l’intelligence USA aveva riferito di una potenziale invasione russa “durante le Olimpiadi“, ovvero prima della fine dei giochi di Pechino prevista per il 22 febbraio.

L’esercito americano ha stimato nove diverse rotte che i soldati russi potrebbero imboccare per entrare in Ucraina: i carri armati di Mosca potrebbero raggiungere Kiev in sole 48 ore.

È chiaro che si tratta di news da prendere con le pinze, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che nei giorni precedenti Bloomerg aveva dato notizia dell’invasione russa da parte dell’Ucraina rimuovendola dopo 24 minuti e spiegando che si trattava di un titolo pre-preparato che era stato pubblicato inavvertitamente.

Oggi la chiamata tra Putin e Biden

Secondo quando emerso, oggi il presidente americano Biden dovrebbe parlare al telefono con il suo omologo russo. L’ultima chiamata tra i due c’è stata alla fine di dicembre.