Inveo Academy lancia masterclass Gdpr sull’universo Iso

Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) - Le norme tecniche Iso sono uno strumento fondamentale per i data protection officer poiché forniscono linee guida internazionali, metodologie pratiche e un approccio sistemico per garantire la conformità di specifici processi. Conoscendo le potenzi...

Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) – Le norme tecniche Iso sono uno strumento fondamentale per i data protection officer poiché forniscono linee guida internazionali, metodologie pratiche e un approccio sistemico per garantire la conformità di specifici processi. Conoscendo le potenziali e reali integrazioni tra queste norme con il Gdpr, i dpo possono costruire un robusto sistema di protezione dei dati, al fine di monitorare il processo di trattamento dei dati degli interessati. Il ricco universo degli standards volontari partecipa a rafforzare e a dare elementi per una maggiore interpretazione e applicazione del Gdpr, ciascuno per proprio conto e ciascuno per una specifica parte del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali. In questo contesto però i dpo devono conoscerne analiticamente i perimetri di copertura e le possibilità di azione. A tale scopo è nata la masterclass Gdpr di Inveo Academy, una serie di appuntamenti tematici formativi esclusivi per scandagliare le norme Iso e la loro efficienza o inefficienza in chiave Gdpr.

Si partirà il 7 novembre con un focus tra Iso 31700 (lo standard dedicato alla privacy by design) e Gdpr. "Il nostro obiettivo è quello di colmare un vuoto formativo nell’universo della data protection, creando delle vere e proprio 'monografie' sulle norme tecniche impattanti sul Gdpr, fornendo ai professionisti esperti un'opportunità unica di crescita e di approfondimento delle tematiche Iso. Le Masterclass di Inveo Academy consentiranno ai partecipanti di acquisire una conoscenza trasversale e all'avanguardia in una classe selezionatissima", ha affermato Riccardo Giannetti, chairman di Inveo group e docente, nel corso del lancio della masterclass Gdpr.

“L'obiettivo primario della nostra iniziativa è di colmare una lacuna esistente nel campo della protezione dei dati. Per fare ciò, erogheremo una formazione unica e irripetibile, concentrate sulle normative tecniche che influenzano il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). Questo materiale fornirà ai professionisti specializzati nell'area una singolare opportunità per espandere e approfondire la loro comprensione delle normative Iso correlate. Le masterclass offerte da Inveo Academy mirano a fornire ai partecipanti un'istruzione olistica e d'avanguardia all'interno di un ambiente esclusivo e accuratamente selezionato", ha continuato Giannetti.

La giornata sarà caratterizzata dallo studio analitico delle interazioni possibili, i punti di contatto e di distanza tra Gdpr e standards Iso. “Le norme volontarie sono molto diverse tra loro, in particolare nella loro interazione con il Gdpr", ha proseguito Giannetti.

"L’interazione tra norme tecniche e Gdpr e la loro integrazione portano spesso benefici, ma nel caso di alcune norme, diversamente, non riesco ad assolvere appieno al loro compito. Valuteremo se queste interazioni sono positive o negative. Durante la nostra esperienza come centro di formazione e organismo di certificazione, a seguito di un lungo lavoro di ricerca e studio, abbiamo sviluppato negli anni l’idea di una masterclass esclusiva che rispondesse ai bisogni dei professionisti più qualificati. Un corso di formazione 'pro' che possa dare strumenti e raccontare una visione prospettica e che possa fare davvero la differenza in sede di valutazione di azione da parte del dpo”, ha sottolineato.

La masterclass accoglie un numero limitato di partecipanti, con una platea massima di soli 5 professionisti per incontro. “Vogliamo che sia una vera e propria esperienza di formazione immersiva, che permetta una piena partecipazione del discente. Crediamo fortemente che non solo le tematiche trattate, come le norme e il Gdpr, ma anche l’operato dei professionisti della data protection meritino la massima attenzione e il maggiore focus", ha concluso.