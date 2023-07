Francesco Sapone, pregiudicato 42enne, è stato arrestato a Reggio Calabria. L’uomo ha investito due persone, uccidendone una, dopo una lite.

Investe due persone con l’auto dopo una lite: arrestato pregiudicato

La polizia ha arrestato Francesco Sapone, 42enne pregiudicato, a Reggio Calabria. Era scappato dopo aver volontariamente travolto e ucciso un 27enne marocchino, Moussine El Rhannaoui, nel piazzale del distributore di carburanti Q8 in località Pellaro. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato sono riusciti ad individuarlo in seguito al ritrovamento della macchina usata per investire la vittima che era in compagnia di un ragazzo italiano rimasto ferito nell’incidente. La dinamica è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio. Sembrerebbe che l’uomo abbia investito i due giovani dopo una lite per futili motivi, provocata, secondo quanto emerso dalle indagini, dallo stato di ebbrezza delle persone coinvolte.

Francesco Sapone arrestato con l’accusa di omicidio

Il pregiudicato è stato rintracciato a Motta San Giovanni mentre era per strada, intento a rinfrescarsi con l’acqua di una fontanella pubblica. Non ha opposto resistenza quando è stato arrestato e portato nel carcere di Arghillà, con l’accusa di omicidio. Sapone è già noto alle forze dell’ordine perché ritenuto vicino ad alla cosca di ‘ndrangheta Ficara-Latella di Pellaro. Nel 2011 era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Reggio Sud contro la ‘ndrangheta ed era stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione, con l’accusa di essere l’armiere della cosca, ma venne assolto in appello. Quattro anni prima era stato già fermato perché durante una perquisizione gli erano state trovate in casa alcune armi, oltre ad un “rituale” di affiliazione alla ‘ndrangheta.