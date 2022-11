Un ragazzo di 25 anni di Ciampino ha investito una 19enne e poi è scappato.

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.

Investe una donna e scappa: arrestato pirata della strada

I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 25 anni, di Ciampino, con precedenti specifici. L’uomo è ritenuto il responsabile dell’investimento di una 19enne, con mancato soccorso.

La giovane, ancora ricoverata in ospedale per le gravi ferite riportate, intorno all’una e mezza del 12 novembre, uscendo dal proprio turno di lavoro da un lcoale di Ciampino, è stata investita da una Smart a forte velocità. Dopo l’impatto, il conducente è scappato in direzione via dei Laghi, senza prestare soccorso. La donna è stata soccorsa dai passanti e portata d’urgenza in ospedale.

Le indagini sull’incidente

Dopo aver acquisito testimonianze e filmati di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire al modello dell’auto, ricostruendo il percorso effettuato dopo l’investimento.

Hanno trovato l’auto parcheggiata sotto casa del ragazzo, con parti della carrozzeria danneggiate. Al giovane era stata recentemente restituita la patente di guida, che era stata sospesa per due anni dal novembre 2019, quando i carabinieri, dopo un incidente a Grottaferrata, gli avevano riscontrato un tasso alcolemico di 0,80 gr/l. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.