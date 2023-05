Investe una donna e scappa: denunciato automobilista a Comiso (RG)

Non lasciano tregua i pirati della strada. Ennesima vicenda nel Ragusano, dove lo scorso 3 maggio una donna è stata investita da un uomo che è scappato via senza prestare soccorso. Rintracciato dalle autorità, l’automobilista era privo sia di patente di guida (gli era stata revocata) sia di assicurazione del mezzo.

I dettagli dell’incidente

Il sinistro stradale è avvenuto nel comune di Comiso, in provincia di Ragusa in Sicilia. Il pirata della strada guidava irregolarmente in via Generale Amato, all’incrocio con via Resistenza, quando – per cause al vaglio delle autorità – ha investito una donna che camminava per strada. L’automobilista non ci ha pensato due volte a proseguire la corsa a bordo dell’auto, lasciando la vittima senza soccorso (fortunatamente ha riportato ferite di lieve entità).

La denuncia a piede libero

Nonostante all’inizio l’automobilista sembrava essersi volatizzato nel nulla, dopo attente ricerche la polizia locale è riuscito a rintracciarlo e dalle verifiche effettuate si è scoperto che lo stesso, oltre ad avere omesso il soccorso, era sprovvisto di patente e di assicurazione (oltre che dell’aggiornamento del passaggio di proprietà del veicolo, acquistato pochi giorni prima). L’uomo è stato denunciato a piede libero. Non sono state rese note le sue generalità da parte delle autorità.