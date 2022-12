Investimenti e trading online: quali sono le differenze

Per poter scegliere tra investimenti e trading serve conoscerne le notevoli differenze, non si tratta infatti di termini intercambiabili.

Investimenti e trading sono termini spesso usati dai non addetti ai lavori in modo intercambiabile, eppure esistono notevoli differenze tra i due. La scelta dell’una o dell’altra modalità dipende dal proprio profilo di rischio finanziario, dal fattore temporale e dagli obiettivi che si desidera raggiungere.

Tanto per investire quanto per fare trading è necessario possedere specifiche competenze, le quali consentono di interpretare in modo corretto i dati e le statistiche, nonché di valutare il più oggettivamente possibile i fattori micro e macroeconomici che potrebbero influenzare l’andamento dei mercati e dei titoli.

Prima di prendere qualsiasi decisione, soprattutto in assenza delle suddette competenze, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente finanziario esperto per valutare insieme a lui tutti gli scenari possibili e optare per la soluzione più adatta alle proprie finanze. Inoltre, è possibile consultare articoli e guide online, redatti da professionisti del settore, nei quali viene spiegato come investire nel 2023 oppure quali strategie seguire per fare trading.

Che cos’è il trading

Per prima cosa, cerchiamo di capire che cos’è il trading online e che cosa fa esattamente un trader.

Il trading online è un’attività finanziaria piuttosto recente, la quale ha iniziato a svilupparsi in Italia nel 1999, in seguito all’emanazione di un nuovo regolamento del Consob relativo ai mercati finanziari.

Nell’arco di poco più di vent’anni, questa modalità di compravendita di strumenti finanziari ha ottenuto una grande popolarità, anche grazie alla facilità di accesso garantita dalle numerose piattaforme online.

Il trader, sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalle suddette piattaforme, effettua movimenti di acquisto e vendita sul breve o medio periodo. A seconda dei casi e della strategia adottata, le operazioni possono avvenire in pochi minuti, giorni, settimane o al massimo qualche mese. I titoli acquistati dal trader non vengono mai detenuti per lunghi periodi, in quanto questa attività sfrutta innanzitutto le fluttuazioni del mercato e cerca di ottenere un vantaggio economico dalle oscillazioni dei valori dei titoli.

Il trader può aprire sia posizioni in short che in long, sfruttando in questo modo non solo i rialzi di valore, ma anche le oscillazioni negative.

Questo tipo di attività permette anche a chi dispone di piccoli capitali di effettuare compravendita di titoli, valute, etf o altro; naturalmente, il breve lasso di tempo durante il quale si svolgono le operazioni e la facilità di accesso non deve far pensare che si tratti di un’attività priva di rischi. Proprio come gli investimenti classici, anche il trading online comporta la possibilità di perdere in parte o del tutto il capitale movimentato. Per questo motivo, è preferibile affidarsi alla competenza di trader professionisti.

Che cosa sono gli investimenti finanziari

Anche gli investimenti finanziari consistono nella compravendita di titoli e, in particolare, di azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni e via dicendo. Diversamente dal trading online però l’investimento classico prevede la detenzione dei titoli acquisiti per medi o lunghi periodi di tempo, da qualche mese a molti anni.

Chi investe non si preoccupa delle minime oscillazioni dei mercati e non guadagna ai crolli degli stessi, bensì deve tenere conto delle possibilità offerte dai titoli sul lungo periodo e può ottenere un guadagno esclusivamente in caso di rialzo dei valori.

Per l’acquisto dei titoli non ci si può affidare alle piattaforme online, ma in genere ci si deve rivolgere alle banche o a intermediari finanziari.

Investire comporta alti rischi, i quali vengono in genere rimodulati e resi accettabili attraverso la creazione di portafogli ben diversificati. Chi dispone di un capitale ridotto e non ha la possibilità di acquistare molti titoli diversi, può affidarsi ai fondi comuni di investimento, i quali consentono, anche attraverso l’acquisto di una singola quota, di ottenere un pacchetto di titoli completo e variegato.