Investimenti immobiliari a Milano: tendenze e previsioni per il 2025

Il mercato immobiliare di lusso a Milano: analisi e opportunità

Nel mercato immobiliare, la location è tutto. I dati forniti da OMI e Nomisma evidenziano come Milano continui a mantenere il proprio appeal nel settore del real estate di lusso. La domanda di immobili presenta una crescita significativa, attestandosi su un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, un chiaro segnale di ripresa e stabilità.

Panorama del mercato

I dati di compravendita mostrano che le zone più richieste rimangono il Centro Storico, Brera e Porta Nuova. Queste aree offrono non solo un’alta qualità della vita, ma anche un potenziale di rivalutazione costante. Il cap rate medio si attesta attorno al 4%, rendendo questi investimenti particolarmente allettanti per chi cerca un buon cash flow.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le tipologie di immobili più richieste includono appartamenti di lusso e ville storiche. In particolare, il mercato degli attici ha registrato una crescita esponenziale, con prezzi che hanno raggiunto i 20.000 euro al metro quadro in alcune zone esclusive. La ristrutturazione di immobili storici rappresenta un’ottima opportunità di investimento, sia per il valore estetico che per il potenziale di rivalutazione.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano un aumento costante dei prezzi, con una previsione di crescita del 5% nei prossimi due anni. Chi investe ora avrà la possibilità di ottenere un ROI immobiliare significativo. Inoltre, il mercato degli affitti mantiene una domanda alta, garantendo un ritorno economico costante per i proprietari.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi desidera entrare nel mercato immobiliare di lusso a Milano, è opportuno concentrarsi su immobili in zone emergenti come Isola e Scalo Romana. Queste aree stanno subendo un processo di gentrificazione, il quale porterà a un aumento dei valori nel medio termine. È fondamentale considerare anche l’aspetto della sostenibilità degli immobili, sempre più richiesto dai compratori.

Previsioni a medio termine

Le previsioni indicano una continua crescita per il mercato immobiliare di lusso a Milano. Con l’arrivo di nuovi investimenti e progetti infrastrutturali, le zone periferiche stanno guadagnando attenzione. Si prevede che il mercato si stabilizzi ulteriormente, con opportunità di investimento sempre più allettanti.