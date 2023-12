Investimenti immobiliari, un mix di competenze e attenzione

Roma, 18 dic. (askanews) – Il percorso lavorativo nel mondo dell’immobiliare di Roberto Silvestri è iniziato nel libero mercato circa dieci anni fa. Nonostante il 2013 fosse uno degli anni più difficili per il mercato immobiliare italiano, ha cominciato a lavorare sperimentando un forte momento di crisi, forse il peggiore: tra l’economia messa a dura prova, un numero di compravendite dimezzato e i prezzi delle case in calo del 40%. L’accesso al credito era praticamente scomparso, a causa della crisi finanziaria in corso. È stato in questo momento che ha fatto il suo ingresso nel mondo delle aste immobiliari, cercando di approfondire questa nuova opportunità. Passo dopo passo, ha iniziato a scoprire le varie alternative offerte dalla legge italiana, tra cui l’anticipazione delle aste attraverso il saldo e stralcio e l’acquisto del credito. È nata così la sua azienda specializzata, Etica Immobiliare, che gli consente di operare nel mondo dell’imprenditoria immobiliare. La sua azienda, ormai un punto di riferimento nel mercato, offre consulenze e soluzioni innovative per aiutare le persone a stralciare le loro case prima dell’asta ottenendo innumerevoli benefici o a gestire i loro debiti nel modo più efficace. “Una delle strategie vincenti che abbiamo adottato è stata quella di anticipare le aste – spiega Silvestri – consentendo alle persone di risolvere i loro problemi finanziari in modo più conveniente. Un’altra area di attività vincente e che rappresenta un aspetto importante per Etica Immobiliare è stata l’acquisto di crediti bancari: legati agli immobili e non. Tutto questo ha aperto la strada a rendimenti interessanti, contribuendo alla risoluzione dei problemi finanziari di molte persone. L’azienda, che ha anche creato una struttura, Excellent Partner, in possesso di licenza 115 tulps, che le permette di negoziare direttamente con le banche per l’acquisto di crediti, offrendo un servizio completo ai clienti, cerca costantemente nuove soluzioni e nuove strategie per riuscire ad adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Silvestri, con Etica Immobiliare ed Excellent Partner ha inoltre lanciato un’Accademia di formazione. “La parte formativa è indispensabile, crediamo tanto nel potere della crescita personale e lavorativa; è per questo che nasce l’Accademia, per condividere le competenze e creare nuove opportunità per coloro che desiderano entrare nel settore immobiliare” racconta Silvestri. Questa iniziativa ha contribuito a colmare il divario di competenze nel settore e ha preparato nuove persone a gestire operazioni complesse. Il focus principale dell’azienda, però rimane la soddisfazione dei clienti: per loro non si tratta solo di offrire soluzioni finanziarie vantaggiose, ma di valorizzare al massimo la gestione delle relazioni umane. Le sue carte vincenti sono sempre state la sua empatia e l’attenzione al benessere dei clienti, fondamentali per costruire relazioni di fiducia durature.

Adesso sono in corso importanti espansioni: “è nata Excellent Partner, che ha preso la licenza 115 TULPS per poter acquistare un grande massa di crediti”. Inoltre Excellent Partner ha gia concluso con successo una importante cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale a luglio, da 175 Milioni di euro e sottoscritto un aumento di capitale da 1.2 Milioni di euro i.v. “Questo ci permetterà, grazie ad Etica Immobiliare di lavorare sia sulle singole posizione che su progetti da pianificare nel tempo.” conclude Silvestri.