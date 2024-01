Investimenti, innovazione e turismo

Roma, 24 gen. (askanews) – Giovanni Arena è un esperto di Airbnb e consulente strategico in investimenti immobiliari ad alta profittabilità e traccia il futuro del settore: “Le tecnologie sviluppate negli ultimi anni -spiega- hanno radicalmente cambiato il modo di investire e gestire i progetti nel settore immobiliare. Negli ultimi 5 anni soprattutto, gli immobili ad uso turistico hanno vissuto un vero e proprio boom economico. Dati statistici alla mano, i rendimenti medi in Italia hanno un tasso che oscilla tra il 4% e il 6% annuo: vuol dire che l’investimento si ripaga in 25 anni, non considerando gli interessi e l’inflazione. I progetti immobiliari ad uso turistico selezionati da noi rendono invece almeno il 20% l’anno, il che vuol dire che si rientra dall’investimento in soli 5 anni”.

Ecco qualche esempio: “Una villa con piscina in Sicilia ad uso turistico -spiega Arena- fattura 100.000 euro all’anno e si compra con mezzo milione di euro. Un appartamento a Dubai costa 200.000 euro e fattura 80.000 euro l’anno. Un monolocale in città come Torino o Palermo si compra con 60.000 euro e rende 12.000 euro l’anno. C’è n’è per tutte le tasche. Se non si dispone di un grande budget, per iniziare si possono investire cifre minori con la formula dell’investimento in partecipazione, dove due o più investitori uniscono le loro forze e dividono costi e profitti, visita il nostro sito per saperne di più. Oppure si può sempre pensare di trasformare la casa della nonna in un Airbnb di successo, avviando il tutto con 5000 euro”.

Se l’idea piace e si vuole valutare un investimento, basta andare sul sito bigbangimmobiliare.it, lasciare i dati e si verrà contattati da un consulente. “Abbiamo al momento -afferma Arena- più contatti di quelli che riusciamo materialmente a gestire, per cui siamo costretti a selezionare con cura i partner strategici con cui lavorare. E lo facciamo sulla base dei nostri tre valori: innovazione, leadership femminile ed etica. Noi vogliamo il boom, non i boomers: vogliamo essere veloci, smart, al passo con i tempi, sviluppando soltanto progetti turistico-immobiliari ad alta profittabilità lavorando con investitori e talenti giovani che hanno fame di futuro. Rifiutiamo la visione del mondo di tipo patriarcale: nel nostro gruppo, abbiamo il 60% di manager donne e puntiamo sulla leadership femminile. Abbiamo lanciato anche il servizio “Investimento Etico” che permette all’investitore di comprare una casa a sconto e ad una persona che si trova in difficoltà economica, a regolarizzare la sua posizione, saldare un debito e vendere l’immobile prima che una esso vada all’asta evitando di essere buttato fuori di casa senza un soldo.”

Ma Arena non si ferma e guarda già al futuro: “Nella seconda metà del 2024 -conclude- la mia azienda avrà una sede anche a Dubai, dove porteremo il nostro know-how. Qualche giorno fa ero lì per la stipula degli accordi preliminari e sono pronto ad avviare questa nuova, grande avventura”.