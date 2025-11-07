Investimenti nel mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Il mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrare segni di resilienza. I dati forniti da OMI e Nomisma indicano che le compravendite sono aumentate del 5% rispetto all’anno precedente, evidenziando un rinnovato interesse per le proprietà di alto livello. Le zone più richieste rimangono il Centro Storico, Brera e Porta Venezia, dove i prezzi medi per metro quadrato oscillano tra 10.000 e 15.000 euro.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Nel segmento del lusso, le tipologie più apprezzate comprendono gli attici e le ville unifamiliari. Aree come City Life e Porta Nuova attirano investitori nazionali e internazionali, grazie alla loro posizione strategica e ai servizi di alta qualità. I dati di compravendita mostrano che le ville in queste zone hanno registrato un ROI superiore al 7%, rendendole particolarmente interessanti per gli investitori.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I prezzi delle proprietà di lusso a Milano sono destinati a crescere nei prossimi anni, soprattutto in seguito alla rivalutazione delle aree centrali e alla continua richiesta di spazi abitativi di qualità. Le opportunità di investimento si concentrano principalmente nelle zone in fase di riqualificazione, come Scalo Romana e Viale Monza, dove si prevede una crescita significativa del valore delle proprietà.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per i compratori e gli investitori, è fondamentale considerare la location come fattore chiave. È consigliabile effettuare un’analisi approfondita del cash flow e del cap rate delle proprietà prima di procedere all’acquisto. Inoltre, è utile monitorare le tendenze del mercato e sfruttare i periodi di stagnazione per negoziare condizioni più favorevoli.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano indicano una continua crescita nel medio termine. I dati di compravendita mostrano un incremento dei prezzi compreso tra il 3% e il 5% annuo, sostenuto da una domanda robusta e dall’attrattiva della città come centro economico e culturale. Investire ora potrebbe rivelarsi una scelta vantaggiosa per chi cerca stabilità e rendimento.