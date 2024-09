Investire in oro: i suggerimenti di Fargo Spa

Roma, 2 set. (askanews) – L’oro, universalmente riconosciuto come il bene rifugio per eccellenza, rappresenta un asset sicuro per chi desidera preservare il proprio patrimonio nei periodi di difficoltà economica o instabilità dei mercati. Ne parla con Salvatore Ferrante, Ceo di Fargo, azienda leader nel commercio globale dell’oro con sede a Bergamo: “La bella notizia è che l’investimento in oro non è più solo una forma di protezione per il patrimonio ma anche un’opportunità per rendere più profittevoli i propri risparmi e diversificare il proprio portafoglio. Non è più appannaggio esclusivo dei grandi investitori ed esperti, ora è accessibile anche ai piccoli risparmiatori.” Al giorno d’oggi, esistono diverse formule vantaggiose per investire in oro, ognuna delle quali offre opportunità uniche. “Noi di Fargo offriamo tre modalità diverse per investire nell’oro – afferma Ferrante – La prima è di acquisto diretto, quindi acquistare il proprio lingotto nella forma e nel peso richiesto dal cliente con l’aggiunta di una custodia garantita dall’azienda. Un altro servizio molto interessante è la gestione attiva, dove il cliente lascia depositato l’oro in azienda autorizzandoci a usarlo per varie operazioni finanziarie, rendendo così il valore di questo metallo ancora più proficuo. Un’altra modalità di investimento che abbiamo introdotto è il piano di accumulo, che permette a ogni persona di versare una certa quota mensile per arrivare al proprio obiettivo, andando così a proteggere il proprio risparmio che, nel tempo, si valorizza.” La conferma che l’oro è un bene rifugio è data dal fatto che anche i preziosi che non usiamo più possono diventare una fonte interessante di guadagno. “In Fargo abbiamo un banco metalli e ci accorgiamo quanto l’oro possa essere un bene rifugio che si valorizza nel tempo. Molte persone arrivano al nostro banco metalli portandoci dell’oro che non utilizzano più e si stupiscono del valore acquisito” prosegue il Ceo di Fargo. L’azienda riesce a essere competitiva sul mercato grazie a proficue partnership internazionali, come la collaborazione con l’UGAASM, l’Associazione Ugandese dei Minatori Artigianali e a Piccola Scala, che le permette di lavorare direttamente con i produttori locali. “La ragione per cui possiamo vendere a un prezzo decisamente competitivo e vantaggioso dipende dal fatto che non abbiamo intermediari nel mezzo, lavoriamo direttamente con le miniere africane. Ovviamente è fondamentale il prezzo d’acquisto: il suggerimento che mi sento di dare è quello di rivolgersi ad aziende che hanno un contatto diretto con il territorio da cui vanno a ricavare il metallo” conclude Salvatore Ferrante. Fargo, infatti, adotta pratiche di approvvigionamento etico che si basano sull’equo compenso, la trasparenza e la gestione responsabile della catena di fornitura, promuovendo un approccio sostenibile lungo l’intera filiera. Ad esempio, in Uganda, Fargo investe direttamente nel territorio attraverso la creazione di scuole e il potenziamento delle strutture sanitarie per le comunità locali. Questo approccio garantisce sicurezza e serenità a chi desidera far crescere i propri risparmi o proteggere i propri investimenti.