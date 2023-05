Investire in sanità pubblica, l'appello dal Congresso mondiale

Roma, 3 mag. (askanews) – Oltre 3mila professionisti e ricercatori della salute pubblica, politici e studenti si sono dati appuntamento a Roma per il 17esimo Congresso mondiale sulla salute pubblica. “Un mondo in fermento: Opportunità di concentrarsi sulla salute pubblica”: è questo il tema del summit che riflette l’impegno della comunità sanitaria globale a lavorare insieme per promuovere l’equità nella salute, costruire un futuro sostenibile ed equo e dare alla comunità la possibilità di essere più reattiva. Perché solo garantendo equità di accesso alle cure, tra cambiamenti climatici, epidemia e guerre, è possibile ottenere davvero una salute migliore per tutti.

L’evento – che termina il 6 maggio – è organizzato dalla Federazione mondiale delle associazioni di salute pubblica (WFPHA), in collaborazione con la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e all’Associazione delle scuole di sanità pubblica della regione europea (ASPHER).

Ma quali sono le opportunità per la sanità pubblica nel post pandemia? “Per esempio – spiega Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – quella di combattere il cambiamento climatico, lo stiamo vedendo tutti i giorni. Siamo ancora in tempo ma ci dobbiamo organizzare. E l’altra è la lotta alle disuguaglianze. In questo momento ci sono persone in tutto il mondo che soffrono per l’impoverimento e per l’indebitamento e non hanno condizioni per guadagnare salute e combattere i determinanti di malattia”.

Quali dunque le strategie per promuovere la salute dei cittadini? “Investire innanzitutto, in sanità pubblica. Non si fa niente se non ci sono risorse. Poi bisogna coinvolgere le persone, soprattutto sulla prevenzione e sugli stili di vita, riorganizzare i servizi sanitari e rendere le persone in grado di fare le scelte migliori per la loro salute nel modo più semplice”, conclude Ricciardi.

L’evento, suddiviso in sessioni plenarie, workshop e dialoghi sulla leadership mondiale, promuove inoltre la collaborazione e la co-creazione di una visione basata sulle conoscenze professionali e sulle esigenze delle comunità per salvaguardare e nutrire un mondo che richiede guarigione e protezione.

“Equità significa abbattere le disuguaglianze. Applicata alla salute, sostenibilità significa garantire per tutti la salute preservando le risorse del Pianeta – sottolinea Luis Eugenio de Souza, Presidente WFPHA -. Per garantire l’equità sostenibile della salute, dobbiamo investire oggi sugli aspetti sociali della salute, fermando la guerra, sradicando la povertà e rispettando l’accordo di Parigi sul clima”.