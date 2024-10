Investire nel food truck, perché è così vantaggioso

Roma, 1 ott. (askanews) - In Italia la cucina è uno dei più importanti simboli di eccellenza. Non è un caso, infatti, se da nord a sud sono costanti le novità e le sperimentazioni nel settore, al fine di offrire sempre nuove esperienze di gusto. Esperienze come quelle legate allo street food, ch...

Roma, 1 ott. (askanews) – In Italia la cucina è uno dei più importanti simboli di eccellenza. Non è un caso, infatti, se da nord a sud sono costanti le novità e le sperimentazioni nel settore, al fine di offrire sempre nuove esperienze di gusto. Esperienze come quelle legate allo street food, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom in termini di successo, anche grazie alla sua formula economicamente vantaggiosa che ora fa gola anche al mondo dell’alta cucina. Ne abbiamo parlato con Enzo Gabrieli, Ceo di Street Food Design:

“Aprire un’attività di ambulantato è diverso dall’aprire un’attività di ristorazione fissa, che prevede di per sé costi più elevati. Nel mondo street food, invece, in un spazio decisamente più ridotto si esercita la stessa attività di cucina.” Una soluzione il cui fascino conquista sempre più imprenditori della ristorazione. Non è un caso se oggi il mercato offre al pubblico una vasta tipologia di esperienze, ognuna con le sue specifiche particolarità. “Facciamo di tutto, dalla gelateria, alla creperia o alla paninoteca, dalla polenta del nord alla puccia leccese. Ovviamente ogni prodotto ha il suo arredamento e il suo progetto. Il nostro è un prodotto artigianale, dunque ogni mezzo è adattato in base alle esigenze del cliente con cui ci confrontiamo costantemente. Abbiamo puntato sui carrelli proprio perché sono economici dal punto di vista dell’investimento e della meccanica. La nostra idea vincente è stata quella di creare un modello vintage di carrello con un’assicurazione annuale modesta e sostenibile” prosegue Gabrieli. Un’esperienza che, per essere avviata al meglio, rende necessario il rivolgersi a realtà che sappiano progettare il tutto nei minimi dettagli. “L’estetica e la funzionalità sono fondamentali nel mondo dello street food – afferma Marica Caprioli, responsabile amministrativo di Street Food Design – un food truck deve essere accattivante e pratico: la nostra esperienza ventennale nel settore e la squadra di maestranze che siamo riusciti a creare ci permette di consigliare ai clienti le soluzioni più innovative e funzionali per la realizzazione del loro progetto.” Proprio per questo realtà come la Street Food Design aiutano a realizzare a pieno i vantaggi di questa affascinante forma di imprenditoria. “Il modello di business del food truck è economicamente molto vantaggioso, i costi iniziali di gestione sono nettamente diversi da quelli di un ristorante. Inoltre la mobilità del mezzo è un vantaggio, poiché permette di sfruttare al meglio eventi e affluenze stagionali. Noi della Street Food Design offriamo ai clienti un servizio a 360° aiutandoli a navigare nel mondo delle pratiche statali e dei finanziamenti, alleggerendo tutta la burocrazia” conclude Caprioli.