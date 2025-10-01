Investire nel real estate di lusso a Milano: analisi e previsioni

Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

In base ai dati forniti da OMI e Nomisma, il mercato immobiliare di lusso a Milano ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni. I prezzi delle compravendite hanno registrato un aumento medio del 5%, con punte del 10% nelle zone più prestigiose come il centro storico e Brera.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le zone più ricercate includono Montenapoleone, Porta Venezia e CityLife. In particolare, il quartiere di CityLife ha visto una rivalutazione significativa, grazie alla presenza di nuovi servizi e infrastrutture. Le tipologie di immobili più richieste sono i penthouse e le residenze storiche, che offrono un elevato ROI immobiliare.

Trend prezzi e opportunità di investimento

Le previsioni indicano un ulteriore incremento dei prezzi immobiliari, con un focus particolare sui progetti eco-sostenibili. Gli investitori stanno considerando sempre più il cash flow e il cap rate come criteri fondamentali per le decisioni di acquisto.

Consigli pratici per compratori/investitori

Per chi desidera investire nel mercato immobiliare di lusso a Milano, è fondamentale:

Valutare attentamente la location , che rimane l’elemento chiave per ogni investimento.

, che rimane l’elemento chiave per ogni investimento. Considerare le opportunità di rivalutazione degli immobili nel tempo.

degli immobili nel tempo. Consultare esperti del settore e analizzare idati di compravendita.

Previsioni a medio termine

Nei prossimi anni, ci si aspetta una crescita continua del mercato immobiliare di lusso a Milano, con un’attenzione crescente verso le tecnologie verdi e la sostenibilità. Gli investitori che sapranno adattarsi a queste tendenze saranno in grado di trarre i maggiori vantaggi.