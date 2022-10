Investita da un camper davanti al figlio di 5 anni, morta 34enne

Ilaria Cresci, 34 anni, è stata investita da un camper davanti al figlio di 5 anni. La donna è morta dopo due giorni di agonia.

Ilaria Cresci, di 34 anni, è stata investita da un camper ad Arezzo, mentre attraversava la strada. Le ferite riportate erano troppo gravi e dopo due giorni di agonia la donna è morta all’ospedale di Careggi, dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni. Sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi. Le prime informazioni sono state fornite dal marito, che era poco distante da lei quando è stata investita.

Con lui era presente anche il figlio di 5 anni. La famiglia stava passeggiando quando, in prossimità di una rotatoria, la donna ha attraversato ed è stata investita da un camper.

Alla guida del camper un uomo di 60 anni

Il camper era guidato da un uomo di 60 anni che si è fermato dopo l’impatto per prestare soccorso alla donna. Inizialmente le sue condizioni non sembravano così gravi. Nonostante questo è stata trasportata d’urgenza al Cto di Careggi e si è aggravata a causa del trauma cranico riportato.

La donna è finita in coma e poi è morta. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Laura Taddei. L’uomo alla guida del camper è stato sottoposto ad alcol test, risultato negativo, così come gli esami per l’assunzione di stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.