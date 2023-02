Investita da un rapinatore: missionaria italiana uccisa in Brasile

Investita da un rapinatore: missionaria italiana uccisa in Brasile, l'uomo stava scappando dalla polizia dopo un colpo e l'ha fatta cadere a terra

Tragedia in un paese lontano dove aveva dedicato la sua vita al prossimo e dove è stata investita da un rapinatore: una missionaria italiana è stata uccisa in Brasile.

Da quanto si apprende Loredana Vigini è stata travolta a San Paolo dalla bicicletta con cui il criminale si dava alla fuga. La terribile notizia è giunta in queste ore, con la 53 enne missionaria morta dopo essere stata travolta da un rapinatore in fuga in bicicletta.

Secondo i media tutto sarebbe accaduto a San Paolo, in Brasile. Ma chi era Loredana? La vittima era originaria di Trieste e stava attraversando la strada sulle strisce.

Ad un certo punto è stata investita dalla bici che Leggo spiega essere guidata da un rapinatore in fuga dalla polizia. La donna è caduta a terra ed a causa del violentissimo impatto con la testa sull’asfalto avrebbe perso conoscenza.

Il coma e la dichiarazione di morte

La donna poi era entrata in coma e dopo due giorni i medici che l’avevano in cura hanno stabilito la morte cerebrale. Loradana Vigini era insegnante di religione.

La sua fede e la sua passione l’avevano portata a fondare una comunità, “Semente viva”. L’annuncio della morte su un post che è stato pubblicato da don Paolo Iannaccone sulla propria pagina Facebook a cui sono state accompagnate parole commosse di ringraziamento per l’opera svolta.