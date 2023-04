Investita da un'auto: rimane incastrata tra la moto e il paraurti

L’incidente è avvenuto a Rogno, un piccolo comune di nemmeno 5 mila abitanti nelle vicinanze di Bergamo, e ha visto coinvolta una donna alla guida di una motocicletta. La ragazza si è prima scontrata con un’automobile, per poi rimanere incastrata sotto il paraurti della stessa.

Bergamo, incidente in moto: rimane incastrata sotto le lamiere

Erano circa le 16:30 del pomeriggio di ieri, mercoledì 26 Aprile, quando una donna ha fatto un incidente in moto in Via Rondinera a Rogno, paese bergamasco appena sopra Pian Camuno. La donna stava transitando con il mezzo a due ruote sulla carreggiata quando si è scontrata con una Mercedes che si stava immettendo sulla stessa, uscendo da un parcheggio. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stata la motociclista che è finita a terra, facendo una scivolata di diversi metri. Al termine della caduta, la donna si è trovata incastrata tra la sua stessa moto e il paraurti dell’automobile.

L’arrivo dei soccorsi e lo stato di salute della donna

Per liberare la donna dalle lamiere c’è voluto grande impegno da parte dei vigili del fuoco e tanta pazienza: le operazioni non sono state affatto semplici e veloci. Una volta estratta dalle lamiere, la motociclista è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza della Croce Blu di Lovere: fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi e le ferite riportate non sono così profonde. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Rogno che hanno effettuato tutti i rilevi del caso.