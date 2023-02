Investita e uccisa sulle strisce pedonali mentre fa jogging: automobilista abbagliato dal sole

Una giovane donna è deceduta nel corso questa mattina di mercoledì 15 febbraio 2023, investita da un’autovettura mentre faceva jogging.

L’incidente è accaduto poco prima delle 8 ad Udine, nei pressi dello stadio Dacia Arena, all’incrocio tra viale Candolini e via Candonio.

Stando alle dichiarazioni dell’automobilista, al volante di una Volkswagen Tiguan, questi sarebbe stato abbagliato dal sole mattutino delle ore 7.30, non riuscendo quindi a notare la ragazza prima dell’impatto.

L’arrivo vano dei soccorsi e l’avvio alle indagini

Le forze dell’ordine friulane hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi rilievi effettuati, l’automobilista non avrebbe fatto in tempo a vedere davanti a sè la ragazza investita a causa del sole accecante. La donna si trovava in prossimità delle strisce pedonali ed era in tenuta sportiva, poichè stava facendo jogging.

La dovuta telefonata al Numero unico di emergenza Nue112 è stata immediata; dopodichè, questa è stata deviata alla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. Di conseguenza, gli infermieri della Sores hanno prontamente inviato sul posto l’automedica e l’ambulanza da Udine.

Ciò nonostante, purtroppo per la giovane non c’era più nulla da fare: infatti, la giovane riportava già lesioni gravi e giaceva in uno stato di totale incoscienza.