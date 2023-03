Investito da un’auto in retromarcia: ricoverato in gravi condizioni un bimbo di 4 anni

Investito da un'auto in retromarcia: ricoverato in gravi condizioni un bimbo ...

Un bimbo di 4 anni, che era insieme al nonno, è stato investito da un'auto in retromarcia. Non si conoscono le sue condizioni.

Un bimbo di 4 anni stava passeggiando con il nonno quando è stato improvvisamente investito da un’auto in retromarcia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il nonno sta meglio e non ha riportato serie ferite. Ecco cosa è successo e dove.

Ci troviamo a Roma, nel quartiere periferico di Torre Maura, la sera di sabato 18 marzo 2023. Nonno e nipote camminavano per le strade del quartiere quando il conducente di una vettura non si è accorto di loro. Mentre effettuava la retromarcia, l’automobilista ha preso in pieno le due vittime di questo incidente. Il primo a prestare soccorso e contattare il numero d’emergenza è stato proprio il conducente della vettura.

I soccorsi e le indagini

I sanitari intervenuti sul posto hanno constatato immediatamente la gravità delle situazione. Il bimbo di 4 anni era in condizioni critiche ed è infatti stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del policlinico Casilino. A causa delle condizioni è stato poi necessario il trasferimento e ricovero al Bambino Gesù di Roma. Il nonno è stato invece ricoverato e trasportato in codice arancione al policlinico Tor Vergata. Ad oggi non sono note le condizioni del bimbo di 4 anni. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Roma Capitale.