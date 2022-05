Investito ed ucciso sui binari, tragico incidente a Foggia

Si sta cercando di far luce sulla terribile tragedia accaduta in Puglia, con un giovane investito ed ucciso sui binari in un incidente a Foggia

Tragedia in Puglia, dove un giovane è stato investito ed ucciso sui binari a seguito di un tragico incidente a Foggia. I media spiegano che sono in corso le indagini in ordine alla terribile vicenda di un 21enne che camminava sulla massicciata quando un treno in transito lo ha centrato in pieno.

L’investimento si è verificato lungo la linea che da Foggia conduce a Lucera, a circa 3 chilometri dalla stazione.

Investito ed ucciso sui binari

A darne menzione è stata la pagina Facebook delle Ferrovie del Gargano. Secondo quanto è trapelato dopo la tragedia il macchinista non sarebbe riuscito a evitare l’impatto pur avendo azionato i sistemi di sicurezza e allertato il sistema acustico. Sul posto erano accorsi gli agenti della Polizia ferroviaria e della polizia scientifica.

A loro il compito di effettuare i rilievi e soprattutto di indagare.

Incidente o suicidio? Le indagini

Su cosa? Lo scopo è capire se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità innescata da un tragitto comunque pericoloso. La stampa locale aveva spiegato che il giovane stava camminando proprio sopra i binari con le braccia aperte, ma come elemento probatorio è troppo poco. Allo scopo di permettere tutti i rilievi del caso, il traffico ferroviario era stato interrotto ed i convogli sono stati sostituiti dai bus, poi nel tardo pomeriggio la circolazione è stata ripristinata.

Dal canto suo il personale di Ferrovie del Gargano ha prestato assistenza ai viaggiatori presenti sul treno coinvolto nell’incidente.