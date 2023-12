Il giovane stava andando in un supermercato a fare le pulizie per l'azienda dove era stato assunto da poco

Si chiamava Alex, aveva 19 anni ed era originario della Nigeria, il giovane che martedì mattina, alle 5:30, è stato investito mentre stava andando al lavoro in bici. L’incidente è avvenuto lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, nella frazione di Sant’Atto a Teramo. Si tratta della diciassettesima vittima della strada sulle strade teramane.

Morto sul lavoro

Alex è morto sul lavoro: infatti le forze dell’ordine hanno accertato che il giovane, quella mattina, si stava recando in un supermercato per fare le pulizie per l’azienda dove era stato assunto qualche giorno prima.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno iniziato ad indagare sul caso, diretti dalla dirigente Valentina Lollobattista, e sono già stati visionati i filmati delle telecamere della zona. La dinamica appare abbastanza chiara: a causa della scarsa illuminazione lungo la strada, il conducente, un operaio di 60 anni, della Fiat Croma che ha investito il giovane, non l’avrebbe visto. L’uomo, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, è risultato negativo ai test di alcol e droga.

Le parole del cugino

“Sono a pezzi, è una tragedia“, sono queste le parole del cugino di Alex che ha raccontato che era stato proprio lui ad invitarlo a venire in Italia: “Era un ragazzo con la testa sulle spalle, tanta voglia di studiare e di fare. Si era diplomato nel suo Paese nel 2022 ed è arrivato in Italia a luglio dello stesso anno. Si è subito iscritto alla scuola per stranieri per imparare l’italiano, con la volontà di lavorare e mandare i soldi alla famiglia in Nigeria. Voleva iscriversi in una università italiana“.

