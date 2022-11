Investito sulle strisce pedonali: è caccia al pirata della strada

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 18 e 15 del pomeriggio di martedì 22 novembre in località San Colombano, nel comune di Meldola (Cesena).

Il 72enne Rodingo Usberti, noto veterinario della zona, è stato investito da un pirata della strada mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’investitore non si è fermato ed è fuggito: i carabinieri stanno provando ad identificarlo.

Cesena, 72enne investito sulle strisce pedonali: si cerca il pirata della strada

Rodingo Usberti, noto in città per il suo lungo trascorso da veterinario, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nel tardo pomeriggio di martedì, per recarsi in pizzeria, quando è stato investito.

L’uomo ha subito un forte colpo e, dopo lo scontro, è finito a terra con il volto coperto di sangue. L’investitore non si è fermato ed è fuggito senza prestare soccorso al 72enne.

La corsa in ospedale e il ricovero di Rodingo

Il 72enne è stato, quindi, trasportato presso l’ospedale Bufalini dove è ancora ricoverato a causa delle forti botte subite su tutto il corpo e, in particolare, delle fratture riportare al viso e al cranio.

I carabinieri, nel frattempo, stanno lavorando per provare ad identificare il pirata della strada colpevole dell’incidente.