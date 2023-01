Tragedia della strada e brutto incidente in Lombardia, dove un uomo viene investito sulle strisce pedonali: morto 29enne.

Da quanto si apprende il giovane stava attraversando nella tarda serata di ieri su una strada di Cinisello Balsamo. Tutto è accaduto dopo le 22.30 alla periferia dell’hinterland milanese, quando un ragazzo di 29 anni sarebbe stato centrato in pieno da una vettura in transito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Gorki.

Investito ed ucciso sulle strisce pedonali

I media spiegano che il giovane sarebbe stato sbalzato a diversi metri dal punto dell’impatto, morendo sul colpo a causa di gravissimi traumi.

La posizione della donna alla guida della vettura che a Cinisello ha investito il 29enne è molto delicata: si tratta di una 20enne “appena uscita dalla scuola serale”, come spiega Fanpage, che adesso rischia l’accusa di omicidio stradale. Sulla dinamica sta indagando la polizia ma pare che la vittima abbia attraversato mentre sopraggiungeva la Opel Adam che l’avrebbe travolta in pieno.

La posizione della 20enne alla guida

Gli agenti stanno raccogliendo elementi sull’esatta posizione del pedone nel preciso istante dell’impatto.

La ragazza ha ottemperato ad ogni regola successiva al sinistro: si è fermata a dare soccorso in attesa del 118, ha la patente e sarebbe risultata negativa alle verifiche sulle sostanze psicoattive. I media spiegano che però la giovane ha subito un forte trauma psicologico.