Invia marijuana all’amico per posta ma arriva per sbaglio ad un’anziana le cui generalità erano esattamente quelle anagrammate del mittente

Spedizione errata a Rovigo, dove qualcuno invia marijuana all’amico per posta ma la droga arriva per sbaglio ad un’anziana che chiama la Polizia e fa rintracciare il mittente. Tutto ha inizio con un’anziana che nella cassetta della posta trova una bustina di marijuana e se la guarda perplessa.

Poi, dopo aver scrutato la lettera in allegato, chiama la Polizia. All’inizio gli agenti si trovano un po’ confusi, poi però scatta l’intuizione: sulla busta c’era un nome che pareva corrispondere all’indirizzo, ma a bene vedere era un anagramma che dava come risultato il nome del mittente, nome che invece, anagrammato, data come risultato le generalità dell’ignara nonnina.

La busta con la marijuana era stata inviata presso la ditta nella quale aveva lavorato un amico del mittente, ma il destinatario da tempo in quell’azienda non ci lavorava più, quindi la missiva aveva dovuto fare ritorno al mittente indicato, cioè all’anziana “anagrammata” e considerata dal postino la destinataria.

A quel punto gli agenti sono quindi riusciti a risalire a un 25enne residente nella stessa zona dove vive la donna.

Il giovane “spedizioniere ed enigmista” è stato rintracciato e denunciato.