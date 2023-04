Invia regalo di nozze alla ex: era una bomba che uccide lo sposo

Orrore in India, dove un uomo invia regalo di nozze alla ex ma era una bomba che uccide lo sposo e suo fratello. Hemendra Maravi e suo fratello Rajkumar sono stati smembrati dall’ordigno mandato da Sarju Markham. Quest’ultimo avrebbe inviato quello che sembrava un normale regalo di nozze per il matrimonio della sua ex. Quel dono di riconciliazione era un ordigno improvvisato realizzato esploso uccidendo lo sposo e il fratello.

Invia regalo di nozze alla ex: era una bomba

Ad essere feriti anche quattro membri della famiglia tra cui anche un bambino. Da quanto si apprende la polizia ha arrestato l’ex della sposa ritenendolo il latore del pacco. Ma cosa conteneva ufficialmente? Un impianto home theater con un congegno che collegato alla presa di corrente ha generato una fiammata che ha investito i presenti e ammazzato sposo e fratello. I media spiegano che l’intenzione era quella di allestire l’home theater nel loro villaggio di Rengakhar a Kabirdham.

Due chili di esplosivo nel televisore

Poco dopo gli agenti hanno identificato l’autore dell’ordigno come l’ex della sposa, il 33enne Sarju Markham. L’uomo è sposato e con due figli e secondo il Times of India, è stato fermato a circa 100 km dal luogo della bomba nel vicino stato del Madhya Pradesh. Nel sistema home theatre c’erano 2 kg di esplosivo all’interno degli altoparlanti.