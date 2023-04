Inviata Rai annuncia la sua gravidanza nel momento sbagliato: è polemica

Una scelta televisiva che è stata giudicata di eleganza molto discutibile: è stata quella dell’inviata Rai che annuncia la sua gravidanza nel momento sbagliato ed è polemica. Nicole Di Giulio rivela di essere incinta prima di intervistare il fratello di una ragazza morta, la povera Alice Neri sul cui omicidio ancora si indaga.

Annuncia la gravidanza nel momento sbagliato

I media spiegano che l’inviata di Ore 14 su Rai2, ha voluto dare la lieta notizia della sua gravidanza negli istanti che hanno preceduto l’intervista a Matteo Neri. Di chi si tratta? Del fratello di Alice Neri, la ragazza trovata morta nella sua auto carbonizzata lo scorso 18 novembre. E a dare sponda all’inviata è stato il conduttore Milo Infante: “Abbiamo una notizia meravigliosa, una notizia bellissima, una notizia straordinaria che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio”.

L’assist di Infante e le parole di Di Giulio

Poi la precisazione all’intervistato: “Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole”. La giornalista poi ha dato l’annuncio: “Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14”. Poi in chiosa gioiosa: “E Milo farà un po’ da zio”. Il siparietto non ha ricevuto, come era prevedibile, il gradimento del pubblico Rai. In molti hanno infatti definito la sortita di conduttore ed inviata come “irrispettosa e inappropriata” di fronte al dolore di Matteo Neri.