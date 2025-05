Inviato Usa Witkoff: a breve nuova bozza di accordo per tregua a Gaza

Washington, 28 mag. (askanews) – L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha detto di avere “ottime sensazioni” sulle prospettive di una tregua a Gaza, aggiungendo che una nuova bozza di accordo potrebbe essere inviata al più tardi oggi. “Il presidente (Trump, accanto a lui in quel momento, ndr) la esaminerà”, ha affermato, esprimendo la speranza in una “risoluzione a lungo termine” del conflitto.

“Credo che siamo sul punto di inviare una nuova bozza preliminare che, si spera, verrà consegnata al più tardi oggi. Il presidente la esaminerà e ho ottime sensazioni sul fatto di arrivare a una risoluzione a lungo termine, un cessate il fuoco temporaneo e una risoluzione a lungo termine e e pacifica di questo conflitto”.