Invio Leopard in Ucraina, Berlino: "La decisione arriverà presto, ci sono fattori da considerare e che non è il caso di fare una scelta affrettata"

Sul contestato invio dei carri armati Leopard II in Ucraina Berlino fa sapere che “la decisione arriverà presto”.

Dopo l’apertura della ministra degli Esteri a quello della Polonia arriva il “ni” della Difesa. Nella guerra fra Russia ed Ucraina si inserisce insomma il “fattore carri” e la possibilità che Kiev attacchi o resista con armi apertamente offensive, armi occidentali, armi Nato.

Leopard: “La decisione arriverà presto”

Ma cosa sta succedendo? Che in Germania non tutti sono favorevoli ad inviare quei potenti tank all’Ucraina per fronteggiare la Russia e da Parigi la titolare degli Esteri Annalena Baerbock si era limitata a dre che Berlino non si sarebbe opposta se ad inviare quei carri fosse stata la Polonia, che dalla Germania di Leopard ne ha acquistati molti.

In queste ore invece il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che “una decisione in merito all’invio dei carri armati di fabbricazione tedesca Leopard in Ucraina verrà presa presto”.

Pistorius e le “conseguenze sulla sicurezza”

La fonte è Sky News e parlando in un’intervista con la Tv tedesca Ard, Pistorius ha detto che Berlino “ha molti fattori da considerare e che non è il caso di prendere una decisione affrettata.

Tali fattori includono le conseguenze per la sicurezza della popolazione tedesca”.